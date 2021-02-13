Чебан: Чтобы Кишинев развивался, отчисления из госбюджета в мунбюджет необходимо увеличить

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Актуальные темы развития столицы, текущие проекты, а также дальнейшие шаги во многих сферах деятельности примарии Кишинева – эти темы обсудил генеральный примар Ион Чебан на встрече с представителями Министерства финансов Республики Молдова.

– Мы попросили пересмотреть компоненты формирования доходов муниципия, в частности рассмотреть возможность частичного включения налога на прибыль юридических лиц, чтобы он доходил до муниципального бюджета. До недавнего времени 50% этой суммы оставалось в муниципальном бюджете, сейчас – 0. Здесь есть ограничения как в юридической, так и в финансовой сфере. К сожалению, муниципальный бюджет остается пустым с большими потребностями, – сказал Ион Чебан.

По словам генпримара, это несправедливо по отношению к жителям Кишинёва, учитывая, что все хотят отремонтированные дороги, тротуары, современные дворы, зеленые зоны и городскую мебель.

– В связи с этим мы предлагаем пересмотреть эти нормы и будем просить о поддержке наших коллег в парламенте, ранее мы уже отправляли запросы в правительство, – уточнил Чебан.

На встрече официальные лица также обсудили новые направления открытых грантов для местной публичной власти в сферах энергоэффективности и окружающей среды по проектам, финансируемым Банком Совета Европы, Экологическим фондом, Агентством энергоэффективности, Северным экологическим фондом и другими.

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