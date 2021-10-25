Чебан: Число случаев COVID-19 растёт, а от руководства страны нет четкого сценария и помощи

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан в очередной раз публично обратился к центральным властям Молдовы с призывом действовать в условиях очередного обострения пандемии коронавируса.

Градоначальник отметил, что число случаев COVID-19 в Республике Молдова, в том числе в Кишинёве, растёт, и добавил, что если этот показатель не станет уменьшаться, то больным придётся ожидать помощи, лёжа в больничных коридорах.

Также он рассказал, что смертность за последние 7 дней составляет 5,8 смертей на 100 000 населения, и по сравнению с предыдущей неделей этот показатель увеличился на 27%: он в 2,7 раза больше, чем в предыдущем месяце.

На данном этапе 8 муниципальных больниц были активированы в качестве стратегических больниц COVID-19, и это максимум для муниципия. В других муниципальных медицинских учреждениях невозможно оборудовать места. Сегодня в муниципальных больницах находятся 50% пациентов со всей страны. Мы не выбираем. Но могут возникнуть ситуации, когда мы больше не сможем принимать пациентов из республики, потому что у нас не будет мест в Кишинёве для тех, кто не поедет лечиться в другие районы. И в этой ситуации у нас нет чёткого сценария от руководства страны, – подчеркнул Чебан.

Генпримар отметил, что на уровне правительства необходимо разработать дополнительные решения по госпитализации в Кишинёве за счёт активации мест и отделений для лечения пациентов с COVID-19. Также нужно организовать пункты кислородной поддержки абсолютно во всех больницах, так как это очень важно.

В случае же совершенно пессимистического сценария (более 3000 больных в сутки), необходимо выделить обширные площади и подготовить их для лечения (пространства, подобные павильонам Moldexpo).

На заседании в сентябре мы обратились к Министерству здравоохранения с просьбой о немедленном оснащении Центра COVID-19 в Moldexpo кислородной станцией: Центр COVID-19 потребляет самое большое количество кислорода. Мы просим наладить приоритетную поставку медицинского оборудования, необходимого для оснащения больниц COVID-19 в муниципии. Все руководители муниципальных больниц сообщают о недостатке противовирусных препаратов для лечения пациентов с COVID-19, – сообщил Чебан.

Он также заметил, что примария Кишинёва в прошлом и в этом году вложила значительные средства в борьбу с COVID-19, однако центральные власти не возместили ни одного бана из понесённых расходов, хотя обычно такие расходы покрываются из государственного бюджета или из средств Национальной медицинской страховой компании.

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