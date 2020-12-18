Чебан: Центр COVID-19 может вместить 340 пациентов с коронавирусом

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В Центре COVID-19, расположенном на “Молдэкспо”, подготовлено 200 мест, которые будут задействованы для стационарного лечения больных коронавирусом. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По его словам, также рассматривается возможность активации дополнительных 140 кроватей. Таким образом, вместительность Центра COVID-19 в Кишинёве составит 340 мест. Кроме того, будет обустроено дополнительное помещение на 80 мест для приёма пациентов с подозрением на коронавирус.

С начала пандемии муниципальные больницы одна за другой были адаптированы для госпитализации и лечения пациентов с коронавирусом. Для этого были выделены отделения и блоки, а некоторые медицинские учреждения реорганизованы. Всего обустроено 1 130 мест для взрослых, – отметил Чебан.

В то же время в Муниципальной детской клинической инфекционной больнице и в Муниципальной детской больнице “В. Игнатенко” насчитывается 167 кроватей для детей, инфицированных COVID-19. Кроме того, анализируется возможность обустройства ещё 150 мест во втором блоке Муниципальной фтизиопневмологической больницы.

Генпримар также отметил, что в муниципальном бюджете предусмотрены 43 миллиона леев для управления пандемией. Также на оснащение больниц и врачей выделены средства из резервного фонда и из пожертвований, полученных примарией.

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