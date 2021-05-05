Чебан: Будет разработана стратегия по превращению Кишинёва в безопасное для всех место

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Кишинёв – первый город в Молдове, присоединившийся к инициативе Европейского бюро ООН по снижению риска бедствий (UNDRR) “Повышение устойчивости городов до 2030 года”.

Об этом заявил Ион Чебан, который сегодня провёл беседу с главой UNDRR. Градоначальник подчеркнул, что бюро оказало муниципалитету поддержку в подготовке Отчёта об оценке устойчивости к бедствиям и системы общественного здравоохранения в Кишинёве. Также была разработана подробная карта показателей городской устойчивости к стихийным бедствиям. Документ был доработан после обширных консультаций.

Результаты оценки будут использованы для разработки плана действий по повышению устойчивости и послужат основой для разработки долгосрочной стратегии по превращению города в безопасное для всех граждан место, – отметил Чебан.

Он также сообщил, что завтра состоится региональная конференция по устойчивости городов, организованная UNDRR, в которой примут участие 5 других европейских столиц.

Обмен знаниями между городами-участниками даст Кишинёву возможность узнать практики и политики, применяемые в других столицах, – подчеркнул генпримар.

Отчёт об оценке устойчивости к стихийным бедствиям и системы общественного здравоохранения в Кишинёве, а также подробная карта показателей городской устойчивости к стихийным бедствиям будут опубликованы на сайте примарии.

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