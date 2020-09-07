Чебан: Будет представлена графическая презентация исполнения бюджета (ВИДЕО)

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Прозрачность деятельности примарии Кишинёва – основная цель муниципалитета. Об этом сообщил Ион Чебан на сегодняшнем заседании муниципальных служб.

По словам градоначальника, отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие текущего года будет рассмотрен профильными комиссиями и внесён в повестку следующего заседания МСК.

Я попросил, чтобы вся информация была представлена общественности. Настаиваю на том, чтобы была подготовлена и размещена на сайте примарии графическая презентация, чтобы любой желающий мог посмотреть и проанализировать эти данные, – отметил Чебан.

Глава муниципия также подчеркнул, что каждый гражданин имеет право знать, как и куда были потрачены деньги из бюджета.

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