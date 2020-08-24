Чебан: Будет отремонтировано 10 участков тепловых сетей протяженностью 5 километров

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В связи с тем, что у предприятия «Termoelectrica» большие потери из-за изношенных тепловых сетей, начат процесс модернизации инфраструктуры для производства и поставки тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

– О какой европейской столице может идти речь, если у нас трубопровод 1974-х годов? Поэтому был запланирован капитальный ремонт 10 участков тепловых сетей общей протяженностью около 5 км. Он начался 18 мая и завершится в середине сентября. Я горжусь проделанной работой, особенно когда люди говорят, что столица меняется к лучшему, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, уже завершены работы по 5 адресам. Сейчас ведется ремонт на улицах Алба-Юлия, Студенческая, Мештерул Маноле, Георге Асаки, Некулче. Объем инвестиций составляет около 108 миллионов леев.

Ион Чебан также отметил, что на улице Албишоара не только укладывают асфальт, меняют уличное освещение и бордюры, но в рамках проекта, предусматривающего капитальный ремонт, были начаты работы и по модернизации тепловых сетей.

– Всего будет заменено шесть участков первичной тепловой трубы общей протяженностью около 400 метров. Ориентировочная стоимость работ составляет более 21,4 млн. леев. Цель начатых проектов – модернизировать инфраструктуру и свести к минимуму случаи отключения от услуг горячего водоснабжения, – сказал градоначальник.

Генпримар попросил жителей столицы отнестись с пониманием к пробкам на дорогах, спровоцированных работами по модернизации дорожной инфраструктуры.