Чебан: Большинство обращений, оставленных на сайте eu.chisinau.md, рассмотрены и решены

Чебан: Большинство обращений, оставленных на сайте eu.chisinau.md, рассмотрены и решены

Онлайн-платформа eu.chisinau.md активно используется жителями столицы, которые оставляют на ней сообщения о проблемах, замечаемых ими в городе. Так, к 15 июня на сайте было зарегистрировано 1800 обращений.

По словам градоначальника Иона Чебана, большинство запросов, поданных на eu.chisinau.md, были решены, а некоторые находятся в работе.

– Благодарю вас за доверие и поддержку. Мы продолжим развивать столицу и делать так, чтобы голос каждого гражданина был услышан, – заметил генпримар.

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