Чебан: Больше всего жители пригородов Кишинёва нуждаются в общественном транспорте

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Ремонт подъездных дорог к населенным пунктам и ремонт учебных заведений – ещё две проблемы, за решение которых проголосовала большая часть жителей пригородов на сайте suburbii.chisinau.md.

Как отметил генпримар Кишинёва Ион Чебан, речь идёт о населённых пунктах Бубуечь, Чореску, Крузешть, Кондрица, Гидигич и Сынжера. А в Тогатино и Трушень большинство жителей желают, чтобы им провели водопровод и канализацию.

Тем не менее приоритетным в большинстве пригородов остаётся желание людей иметь доступ к общественному транспорту до Кишинёва и обратно.

– За три дня с момента запуска онлайн-платформы тысячи жителей пригородов проголосовали за инвестиционные проекты, реализации которых они хотят в своём населенном пункте, – рассказал градоначальник.

Напомним, до 7 марта граждане могут посредством сайта https://suburbii.chisinau.md обозначить то, в чем, по их мнению, больше всего нуждается их населенный пункт.

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