Чебан: Больницы Кишинёва готовы к первому этапу вакцинации против COVID-19

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Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты объявило, что скоро в страну прибудет первая партия вакцин против COVID-19. Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, поскольку предоставление вакцин не входит в компетенцию местной администрации, примария будет сотрудничать с центральными властями, чтобы обеспечить получение необходимого столице количества препарата.

Градоначальник подчеркнул, что медицинские учреждения муниципия хорошо подготовлены к первому этапу вакцинации: сформированы бригады для вакцинации, подготовлены кабинеты, начат процесс обучения медицинского персонала, составлены списки вакцинируемых на первом этапе. Также было проведено учебное мероприятие по симуляции всего логистического процесса получения, транспортировки, хранения и распределения вакцин.

– Безусловно, для нас процесс вакцинации остается важнейшим событием с большой ответственностью: надо создать врачам и пациентам все необходимые условия. Даже несмотря на очевидное сокращение числа случаев COVID-19, уровень заболеваемости остается очень высоким, а “красный код” ещё в силе. В общемировом масштабе наблюдается эволюция пандемии, появились новые штаммы. Мы обеспечим места для госпитализации в случае необходимости, – заявил Чебан.

Ранее мы сообщали, что Республика Молдова получит первые партии вакцины против COVID-19 в середине февраля 2021 года.

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