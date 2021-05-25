Чебан: Более 2000 человек воспользовались услугами Центра молодёжи в этом году

0

За первые 5 месяцев текущего года более 2000 молодых людей воспользовались бесплатными услугами Муниципального молодёжного центра. Об этом написал генеральный примар Ион Чебан на своей странице в соцсети.

По его словам, любой молодой человек в возрасте от 14 до 35 лет может стать бенефициаром Центра.

– Муниципальный молодежный центр – это учреждение, которое предоставляет комплекс бесплатных и дружественных услуг для молодежи: волонтёрство, профориентация, личностное развитие и организация досуга, служба информирования и документирования молодёжи. Если ты молод, можешь присоединиться к нашей команде, – написал Чебан.

Также в Центре молодые люди могут проводить время в обустроенных зонах: молодёжном HUB, читальном зале, киностудии, игровой комнате, а по выходным – в сквере.

Юноши и девушки могут стать волонтёрами и получить соответствующий документ, отправив свое резюме по электронной почте: centro.chisinau@gmail.com, или стать бенефициаром, посетив Центр с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00 по адресу: Петру Заднипру 3/2.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.