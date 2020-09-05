Чебан: Благоустройство парка “Alunelul” планируем завершить к Храму города

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Об этом генпримар Кишинева написал на своей странице в соцсети. По его словам, на данный момент работы в парке выполнены на 60%.

– В настоящее время ведутся последние работы по строительству сцены, расположенной на территории летнего театра. Также обустроена прилегающая территория, где будут велодорожки. Работы по монтажу освещения и оросительной системы выполнены на 70%, – уточнил градоначальник.

Также ведется строительство двух музыкальных фонтанов с декоративным освещением. Помимо этого, будут обустроены детская и спортивная площадки. Будет благоустроена и зона вокруг парка, появятся места для парковки.

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