Чебан: Благополучие детей и семей является для нас приоритетом

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Ион Чебан принял сегодня участие в Международной научно-практической конференции, организованной примарией Кишинёва. Она посвящена Международному дню семьи и проходит под лозунгом «Консолидация семьи – фундаментальная предпосылка для продвижения прав детей».

– Я говорил о важности семьи, а также о наших действиях, которые позволят семьям хорошо жить здесь, дома, в Молдове. Наша роль – делать всё возможное, чтобы люди хотели жить в нашем городе: создавать хорошие условия для всех и предоставлять качественные социальные услуги. Город должен быть комфортным для всех людей, – подчеркнул градоначальник.

По его словам, ребенок и семья в обществе являются приоритетом для муниципалитета.

– Сегодня в примарии Кишинёва есть много служб, созданных специально для тех семей, которые нуждаются в поддержке для преодоления сложных ситуаций и обеспечения гармоничного воспитания детей. Наши действия сфокусированы на семье, и в конечном итоге несут обязательство обеспечить благополучие ребёнка, – отметил генпримар.

Ион Чебан заверил, что муниципалитет прилагает усилия для обеспечения удовлетворительного уровня жизни, содействия социальной интеграции и повышения качества жизни семей.

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