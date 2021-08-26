Чебан бьёт тревогу: Система образования рискует лишиться сотрудников

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Накануне состоялось заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинёв, на котором было принято к сведению решение Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Как отметил генеральный примар муниципия Ион Чебан, самая большая путаница связана с тем, что делать с сотрудниками образовательных учреждений, которые не были вакцинированы и не могут этого сделать из-за противопоказаний врачей или по другим причинам.

Так, ЧКОЗ Кишинёва подала запрос на разъяснение механизма практического применения п. 6 решения Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению № 60 от 23.08.2021, с руководством по тестированию невакцинированных учителей на коронавирус.

По мнению членов ЧКОЗ, следующие аспекты нуждаются в дополнительных пояснениях:

В Кишинёве среди учителей и вспомогательного персонала образовательных учреждений охват вакцинацией в настоящее время составляет более 73%. Процесс иммунизации дидактических кадров в муниципии начался 1 апреля. Ссылаясь на рекомендации Всемирной организации здравоохранения и других соответствующих международных организаций, рекомендуется уровень вакцинации не менее 70% для обеспечения коллективного иммунитета. К сожалению, в связи с некоторыми аспектами законодательного вакуума в данной сфере существует риск блокировки учебного процесса или появления правовых отношений в судах. В Кишинёве медико-санитарные учреждения не предоставляют услуги тестирования на COVID-19 на платной основе – такие услуги возможны только в частных лабораториях. В каких медицинских учреждениях преподаватели смогут сделать тест? Тестирование с помощью экспресс-тестов AgSarsC-oV-2 на COVID-19 на практике показало большое количество ложноположительных или ложноотрицательных результатов, в некоторых случаях ошибки диагностики достигают более 30%. Каковы рекомендации по использованию этих тестов, чтобы избежать вспышек новых инфекций в образовательных учреждениях? Тестирование учителей каждые 14 дней также является непонятным и эпидемиологически неверным для применения в отношении дидактических кадров. Врачи, члены ЧКОЗ Кишинёва, запросили эпидемиологическую аргументацию в связи с этим.

Согласно данным, представленным градоначальником, в Кишинёве в сфере образования заняты 9242 человека, среди которых – 6521 учитель и 2721 – вспомогательный персонал. Всего вакцинировано 5951 человек, а за последние 180 дней болели коронавирусом 781 человек.

– На сегодняшний день невакцинированными остаются 2510 человек, которые должны делать тесты каждые две недели, большинство из них – это вспомогательный персонал. Есть вероятность, что те, кто откажется от вакцинации, уйдут из системы образования, которая и так испытывает нехватку сотрудников, – отметил Чебан.

Напомним, в последнее время муниципалитет проводил марафоны, а также различные информационные кампании для сотрудников системы образования.

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