Чебан бьёт тревогу: Мошенники хотят лишить бюджет Кишинёва 17 миллионов леев!

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Незадолго до завершения работы нынешнего правительства бюджет столицы лишают 17 миллионов леев посредством мошеннических схем. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что деньги требуют заплатить сегодня.

– Речь идет о проекте-призраке «Жильё для всех», в котором замешаны мошенники. При содействии судов они хотят обокрасть жителей Кишинёва. Прошу Министерство финансов прекратить это беззаконие до инаугурации нового правительства. Призываю всё руководство, президентуру, парламент остановить этот обман! Дело должно быть рассмотрено новым составом правительства! – написал градоначальник.

Ион Чебан назвал происходящее преступлением против жителей Кишинёва.

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