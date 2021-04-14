Чебан: Без развития на местном уровне невозможно развитие страны в целом

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Генпримар Кишинёва Ион Чебан принял участие в заседании Генеральной ассамблеи NALAS, региональной организации местных органов власти в Юго-Восточной Европе. Градоначальник отметил важность того факта, что Республика Молдова впервые принимает на себя председательство в NALAS сроком на год.

– Как вице-президент CALM и глава делегации Республики Молдова в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы я поблагодарил всех за возможность поделиться мнениями Конгресса местных властей Молдовы. Мероприятие имеет особое значение в контексте обсуждения реализации реформ и необходимости усиления роли местного публичного управления в демократических процессах, – написал он на своей странице в соцсети.

Ион Чебан также отметил, что заседание Генеральной ассамблеи способствует повышению интереса к местным публичным властям и проблемам, с которыми они сталкиваются, а также оказывает положительное влияние на имидж Молдовы на европейском и региональном уровнях.

– Я сказал, что теперь мы должны объединить усилия для восстановления экономики и общества. Пандемия нанесла серьезный, беспрецедентный ущерб обществу и экономике всего мира. Местные власти находятся на передовой антикризисного управления, сталкиваясь с неопределенностью, будучи вынужденными принимать сложные решения. Фундаментальное значение имеет признание важности местного публичного управления для консолидации и развития демократии в стране. Без местного развития мы не можем говорить о национальном развитии, – подчеркнул он.

Чебан отметил также необходимость скорейшего утверждения и подписания Дорожной карты касательно реализации рекомендаций CALRCE. Проект этого документа готов и предусматривает конкретные действия и сроки, которые согласованы со всеми вовлеченными сторонами. Его должны подписать три стороны: полномочное правительство, Совет Европы и CALM.

– Новый состав делегации Республики Молдова в CALRCE, которую я имею честь возглавлять, желает активно участвовать в деятельности CALRCE и вносить свой вклад в изменение ситуации в области местной демократии, укрепление местных публичных властей и продвижение процесса децентрализации в соответствии со стандартами Совета Европы и интересами местных властей в РМ. Продвижение местной демократии и децентрализации – один из важнейших аспектов деятельности Конгресса местных властей Молдовы, – заметил Ион Чебан.

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