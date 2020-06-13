Чебан: Администраторы торговых точек в подземных переходах думают лишь о своём бизнесе

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Киоски в подземных переходах опасны – они занимают много пространства. Ко всему прочему, они сделаны из небезопасных материалов. Об этом в ходе телепередачи “Дело принципа” на телеканале Accent TV заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан. Он также отметил, что защищают эти торговые точки заинтересованные лица, а рядовые кишиневцы высказываются против.

– Некоторые говорят, что эти экономические агенты следят за чистотой в подземных переходах. Но состояние большинства подземных переходов города не выдерживает никакой критики. Почти все эти экономические агенты заботятся лишь о своем бизнесе. Ведь даже те переходы, в которых много торговых точек, выглядят сегодня ужасно. И это при том, что многие долгое время не платили муниципалитету за аренду, более того – отдавали эти площади в субаренду, – возмутился столичный градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что примария Кишинева намерена максимально освободить подземные пешеходные переходы от торговых павильонов.

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