Чебан: Администратор рынка “Дельфин” шантажирует примарию и не хочет убирать киоски с тротуара

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Решение о закрытии рынка “Дельфин” в секторе Буюканы принял его администратор, который шантажирует муниципалитет.

Об этом в ходе оперативного заседания муниципальных служб заявил генеральный примар Кишинева Ион Чебан. Он отметит, что примария обязала владельца частного рынка эвакуировать киоски, незаконно установленные на тротуаре, но он не хочет этого делать.

– Администратор рынка решил закрыть его после того, как примария потребовала убрать эти незаконные киоски. Если у него другие планы на закрытый рынок, к примеру, строительство дома, – этому не бывать. Если он хочет шантажировать – пусть шантажирует. Мы найдем в секторе места, где люди смогут торговать, – заявил градоначальник.

Также будут снесены цветочные киоски, расположенные вокруг рынка, так как у большинства документов на них истёк срок действия.

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