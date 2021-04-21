Чебан: 98 миллионов леев получит муниципалитет в результате проведенных аукционов

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Ныне демонтированные кофейные киоски в столице принесли бы в муниципальный бюджет миллионы леев, если бы в свое время были размещены на законных основаниях. Об этом в ходе телепередачи «Интервью недели» сказал генеральный примар Ион Чебан.

– Знаете, сколько миллионов леев будет перечислено в бюджет экономическими агентами, которые участвовали в публичных аукционах? 98 млн леев. Речь идет о киосках, расположенных в 84 местах в столице. И это еще не все места проданы на аукционах. Где до сих пор были эти деньги? В карманах некоторых чиновников, – подчеркнул Ион Чебан.

Напомним, что ранее в Кишиневе прошли пять аукционов на получение права размещения киосков в столице.

Самым дорогим местом для торговли стал участок, расположенный в секторе Рышкановка, на улице Мирон Костин, рядом с мемориальным комплексом «Сынам Родины – Святая Память»: на аукционе за него предложили 4,63 миллиона леев.

Также большие суммы были предложены за размещение киосков в сквере у Кафедрального собора (3,97 млн леев) и в парке «Валя Морилор» (3,69 млн леев). Срок действия договора на право торговли – 5 лет.

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