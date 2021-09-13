Чебан: 94% дидактических кадров столицы вакцинированы первой дозой

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94% учителей и вспомогательного персонала столичных школ вакцинированы первой дозой. Как отметил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб, в ближайшее время будет достигнут такой же уровень иммунизации второй дозой.

Благодаря участию врачей, специалистов, учителей и сотрудников школ мы обеспечим безопасность учебного процесса. Мы приложили огромные усилия для достижения такого уровня вакцинации. Благодарю учителей, проявивших ответственность, благодарю медицинский персонал, вовлечённый в процесс вакцинации – это огромные усилия и большая самоотдача. Такой результат связан с тем, что группы врачей общались с каждым сотрудником школы и информировали их о важности вакцинации, – рассказал примар.

Глава муниципия добавил, что врачам нужны признательность и благодарность – как со стороны властей, так и со стороны общества в целом.

Говорю об этом, потому что хвалить врачей почти перестали, некоторые забыли об их самопожертвовании. Еще раз хочу сказать, что горжусь врачами и педагогами. Вы – пример для всей страны, – подчеркнул Чебан.

Примария Кишинёва передаст по 100 тестов на COVID -19 в каждую школу, чтобы все сотрудники могли пройти тестирование в случае необходимости.

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