Чебан: 8000 детей из малоимущих семей получат по 700 леев для подготовки к учебному году

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Примария Кишинева продолжает приходить на помощь к тем, кто в этом особо нуждается. Сегодня муниципальная комиссия по оказанию материальной помощи приняла решение выделить по 700 леев 8 тысячам детей из малоимущих семей, живущих в муниципии, для подготовки к новому учебному году.

Также, сообщил Чебан, было принято решение помочь 78 детям-сиротам и детям, временно оставшимся без попечения родителей. 20 из них пойдут в этом году в первый класс, и получат по 5000 леев для подготовки к учебному году. По 3000 леев получат выпускники 9-х классов (46 человек) и по 5000 леев выпускники 12-х классов (12 человек).

Еще одно решение касается 78 доноров крови. Им выделят по 500 леев.

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