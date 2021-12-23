Чебан: 22 учебных заведения Кишинёва получат финансирование на мероприятия по экологии

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22 начальных и средних, внешкольных и специальных учебных заведения получат финансирование на мероприятия по экологии. Об этом сообщил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

По его словам, были награждены учебные заведения, ставшие победителями конкурса на финансирование проектов по экологии «Школа зелёного города». Конкурс является частью проекта «Развитие экологических навыков для повышения экологичности государственных школ в муниципии Кишинёв и продвижения двойного образования для школьников».

Проводит конкурс Главное управление образования, молодёжи и спорта, а финансируется он Агентством по международному сотрудничеству Германии. Период реализации проекта – октябрь 2021 года – март 2022 года.

– Общая сумма грантов составляет 593 557 леев. Минимальный выделенный бюджет составляет 15 тысяч леев, а максимальный – 30 тысяч леев. Поздравляю всех учеников и преподавателей, которые приняли участие в этом грантовом конкурсе, мы поддерживаем их во всех начинаниях, – сказал Ион Чебан.

Целью данного проекта является повышение осведомлённости общества о необходимости поддержки и развития экологического образования, использование потенциала инноваций для развития умного и зелёного города, продвижение жизнеспособных экологических решений для городского развития, включая внедрение муниципальной стратегии «Кишинёв – зелёный город – стратегическое планирование».

– Мы хотим разработать модель того, как должна выглядеть экошкола. Мы продолжим поддерживать комплексные образовательные мероприятия для разработки проектов по экологии в муниципальных школах при активном участии детей, учителей, родителей и других заинтересованных лиц, – подчеркнул генпримар.

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