Чебан: 11 молодёжных организаций получили финансовую поддержку в 2021 году

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В рамках Муниципальной программы малых грантов для молодёжи в 2021 году финансовую поддержку получили 11 молодёжных организаций и инициативных групп, из них 7 из Кишинёва и 4 – из пригородных населённых пунктов. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

По словам градоначальника, были поддержаны проекты, способствующие реализации молодёжной политики на муниципальном уровне, исходя из четырёх приоритетов: участие молодёжи и волонтёрство, услуги для молодёжи, экономические возможности для молодёжи, трудовая занятость и укрепление молодёжного сектора.

В проекты, начатые организациями или инициативными группами, были вовлечены 565 прямых бенефициаров и около 4365 косвенных бенефициаров. В 2022 году сумма Программы грантов составляет 500 тысяч леев. Она будет запущена в феврале, – отметил Чебан.

Генпримар добавил, что муниципалитет существенно увеличил бюджет на молодёжные проекты и продолжит инвестировать в будущее молодёжи.

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