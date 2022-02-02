Часы на Триумфальной арке снова будут бить каждые 15 минут

Часы на Триумфальной арке снова будут бить каждые 15 минут

Часы на Триумфальной арке, которым более 100 лет, были отремонтированы и c сегодняшнего дня будут снова бить каждые четверть часа, а также в ночное время на площади Великого национального собрания. Об этом сообщил примар Кишинёва Ион Чебан.

Самые важные часы страны, являющиеся символом Кишинёва, запускаются каждые 24 часа. Часовщик ежедневно преодолевает не менее 40 ступенек, чтобы добраться до башни, где находятся часы. Их уникальной деталью является механизм, соединяющий часы с двумя колоколами, установленными на Триумфальной арке, и выполненный по старинным эскизам из особенной металлической пластины, передаёт ipn.md.

Часы на Триумфальной арке находятся в ведении муниципального предприятия “Autosalubritate”.

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