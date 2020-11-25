Часть улицы Тестемицану перекрыта: как будет ездить общественный транспорт

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что сегодня, 25 ноября, будет перекрыто дорожное движение по улице Николая Тестемицану в периметре улиц Ион Инкулец – Георге Кашу. На этом участке будет проводиться асфальтирование.

Движение общественного транспорта будет перенаправлено следующим образом.

Автобус №9

Туда: с ул. Гренобле на улицу Г. Кашу, ул. Пан Халиппа, ул. Измаил и далее по установленному маршруту.

Обратно: с ул. А. Матеевич на ул. Пан Халиппа, Хынчештское шоссе, ул. Миорица, ул. Гренобле и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №125, №190, №191

Туда/обратно: с ул. Измаил на ул. Пан Халиппа, ул. А.Космеску, ул. М. Ломоносов, ул. И. Нистор, ул. Г. Кашу и далее по установленным маршрутам.

Муниципальные службы просят граждан проявить понимание и приносят извинения за причиненные неудобства. Водителям, пересекающим участки, где будет приостановлено дорожное движение, настоятельно рекомендуется соблюдать временные указатели или объезжать данные зоны.

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