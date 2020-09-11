Часть улицы Тестемицану перекроют на выходных: как будет ездить транспорт

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Примария Кишинёва сообщает, что с 08:00 12 сентября и до 08:00 13 сентября будет приостановлено движение по улице Николае Тестемицану, на участке между улицами Гренобля и К. Вырнав.

Движение общественного транспорта будет перенаправлено следующим образом:

Автобус №9:

в сторону Кодру – от улицы А. Матеевич до улицы П. Халиппа – шос. Хынчешть – Миорица – Гренобля и далее по установленному маршруту;

Обратно – с улицы Гренобля на Г. Асаки – П. Халиппа – Измаил и далее по установленному маршруту.

Маршрут микроавтобуса №125 сократится до улицы К. Вырнав.

Также с 22:00 12 сентября до 06:00 13 сентября будет перекрыта часть улицы А. Матеевич, на участке между улицей А. Пушкина и М. Еминеску.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать временные дорожные знаки или объезжать указанные зоны.

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