Часть улицы Рэдэуцану на Рышкановке заасфальтировали и облагородили (ФОТО)

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После того, как в конце апреля участок улицы С. Рэдэуцану между улицами Буковина и Н. Димо несколько раз блокировали, этот отрезок дороги отремонтировали и заасфальтировали. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинева Ион Чебан.

– Отныне водителям больше не придётся объезжать этот участок из-за того, что кто-то намеренно несколько раз перекрывал дорогу. Повторю: я не допущу, чтобы жители самовольно ограждали и незаконно присваивали участки, дороги и зелёные насаждения муниципия, – подчеркнул градоначальник.

Также, по словам Чебана, по городу планируют демонтировать и другие незаконно установленные объекты, препятствующие свободному проезду или перемещению граждан.

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