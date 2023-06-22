Часть улицы Николае Милеску-Спэтару на несколько дней перекроют: как будет ездить транспорт

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В столичной примарии сообщили, что с 23 по 25 ​​июня и с 30 июня по 2 июля будет приостановлено движение на ул. Николае Милеску-Спэтару, на участке Ион Думенюк-Буковина.

В указанный период движение общественного транспорта будет следующим:

Автобус №5, туда – от улицы Н. Милеску-Спэтару до ул. И. Думенюк, бул. Мирча чел Бэтрын, диспетчерская общественного транспорта; обратно: диспетчерская общественного транспорта, бул. Мирча чел Бэтрын, ул. И. Думенюк, ул. Н. Милеску-Спэтару и далее по установленному маршруту.

Микроавтобусы №191 сокращают маршрут до улицы И. Думенюк.

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