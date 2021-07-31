Часть улицы И. Крянгэ снова закрыта в эти выходные на ремонт

Часть улицы И. Крянгэ снова закрыта в эти выходные на ремонт

Столичная примария сообщает, что 31 июля и 1 августа будет перекрыто движение по улице Иона Крянгэ, на участке между улицей Е. Кока и бул. Штефана чел Маре.

Ограничения связаны с выполнением запланированных работ по асфальтированию улицы.

Во указанный период движение общественного транспорта будет изменено. Подробнее с новыми маршрутами можно ознакомиться на сайте примарии.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать указанную зону.

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