Часть улицы И. Крянгэ снова закрыта в эти выходные на ремонт

0

Столичная примария сообщает, что 31 июля и 1 августа будет перекрыто движение по улице Иона Крянгэ, на участке между улицей Е. Кока и бул. Штефана чел Маре.

Ограничения связаны с выполнением запланированных работ по асфальтированию улицы.

Во указанный период движение общественного транспорта будет изменено. Подробнее с новыми маршрутами можно ознакомиться на сайте примарии.

Водителям настоятельно рекомендуется объезжать указанную зону.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.