Участок улицы Александру чел Бун перекрывают: как будет ездить общественный транспорт

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Примария Кишинёва сообщает, что с 9 сентября до 31 октября будет приостановлено движение по улице Александру чел Бун, на участке между Болгарской и Василе Александри. Ограничения связаны с проведением работ по ремонту водопровода и канализационных сетей.

Движение общественного транспорта в указанный период будет организовано следующим образом:

Микроавтобусы №103, 171, 174 – ул. Измаил, М. Варлаам, М. Эминеску, Александру чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Дософтей, С. Лазо, Колумна и далее по установленным маршрутам.

Микроавтобусы №130, 134, 162 будут ездить от ул. Болгарской по ул. Кожокарилор, Т. Майореску, А. Хашдеу, В. Александри и далее по установленным маршрутам.

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