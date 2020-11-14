Часть улицы Албишоара открыта для движения автомобилей

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С сегодняшнего дня открыт отрезок улицы Албишоара от бульвара Юрия Гагарина до улицы Василе Александри. Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, который сегодня проинспектировал этот участок дороги.

– Здесь завершены ремонтные работы, и впервые в муниципии дорожная разметка была нанесена термопластичной краской. В настоящее время ведутся работы по обновлению тротуаров и асфальтированию подъездных путей во дворы, – отметил Чебан.

По словам градоначальника, близятся к завершению работы по прокладке инженерных сетей от улицы Албишоара до бульвара Григоре Виеру. Ион Чебан также сообщил, что в настоящее время муниципалитет анализирует возможность создания нового маршрута общественного транспорта по улице Албишоара, который соединит секторы Буюканы и Ботаника.

Улица Албишоара должна быть сдана в эксплуатацию до конца этого года.

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