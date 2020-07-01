Часть тротуара на улице Киевской в секторе Рышкановка вымостят плиткой

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В секторе Рышкановка восстанавливается часть тротуара на улице Киевской, которой необходим капитальный ремонт. Работы выполняются экономическим агентом. Вместо асфальта там будет плитка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Помимо этого, по словам градоначальника, в секторе Рышкановка ведутся работы по капитальному ремонту подземного перехода, расположенного по адресу улица А. Руссо, 2/1. Сегодня там работают над восстановлением лестницы, где ранее были очищены стены. Затем стены будут покрыты антивандальным материалом. Также будет приведен в порядок пол, у входов в подземный переход появятся навесы, будет восстановлена система освещения и оборудованы пандусы для людей с ограниченными возможностями.

Вместе с тем проводятся работы по ремонту тротуара на Московском проспекте. На данный момент – на отрезке между улицами Алеку Руссо и Мирон Костин.

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