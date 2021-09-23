Часть сотрудников и студенты перейдут на удалёнку: нововведения НЧКОЗ

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С 1 октября государственные и частные структуры обязаны перейти на удалённую работу или выбрать дифференцированный график. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью (НЧКОЗ).

Согласно постановлению НЧКОЗ, работодатели должны скорректировать график работы сотрудников, у которых есть дети дошкольного и школьного возраста, в соответствии с программой деятельности образовательных учреждений, передаёт moldpres.md.

В населённых пунктах, подпадающих под действие “красного кода” из-за COVID-19, в том числе в столице, учреждения технического и высшего профессионального образования будут работать в режиме онлайн. А доступ посетителей в медицинские учреждения и учреждения временного размещения будет запрещён.

Ранее мы сообщали, что согласно решению НЧКОЗ, в закрытых заведениях общественного питания могут быть заняты не более 50% мест, а все клиенты на входе должны предоставить документ о том, что они вакцинированы/не болеют коронавирусом на данный момент (тест)/переболели или имеют антитела (один из перечисленных вариантов). На свадьбах, крестинах, других празднествах может быть не более 150 человек. Правило для всех то же – обязательный COVID-сертификат.

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