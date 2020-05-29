Часть имущества Плахотнюка была арестована

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Судьи одобрили сегодня один из шести запросов прокуроров об аресте 6 квартир и 4 нежилых помещений в Кишиневе, принадлежащих Владимиру Плахотнюку. Общая стоимость имущества оценивается примерно в 33 миллиона леев.

Другие пять запросов об аресте вилл в Швейцарии, Франции и Румынии, 5 автомобилей и моторной лодки (зарегистрированных в Швейцарии) и 4 автомобилей (зарегистрированных в РМ) на сумму 7,7 млн евро пока были отклонены.

Стоит отметить, что список был составлен Агентством по возврату добытого преступным путем имущества, которое установило, что, несмотря на то, что все объекты записаны на третьих лиц, их бенефициаром является гражданин Владимир Плахотнюк.

Прокуратура оспорит это решение суда и будет настаивать на аресте всего движимого и недвижимого имущества Плахотнюка.

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