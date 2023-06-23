Часть бульвара Мирча чел Бэтрын асфальтируют

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Речь идёт об участке между улицами Алеку Руссо и Петру Заднипру. Дорога ремонтируется в обоих направлениях движения.

Ранее здесь заменили бордюры и защитный парапет со стороны пешеходной дорожки, а в зоне остановок общественного транспорта укрепили дорожное основание.

Параллельно бригады «Exdrupo» работают на ул. Киевской, на участке от ул. Б.-Воевод до ул. Т. Владимиреску, подготавливая дорожное полотно к нанесению обработки по технологии Slurry Seal. Предусмотрены фрезерование поврежденных участков дороги и их асфальтирование.

Также на ул. Трандафирилор осуществляется поднятие уровня люков после полного асфальтирования улицы базовым слоем. В последующие дни будут нанесены слой износа и дорожная разметка.

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