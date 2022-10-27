Час от часу не легче: Кишинёв рискует остаться без воды

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Глава АО “Апэ-Канал Кишинэу” Ирина Гутник говорит, что есть большой риск приостановления водоснабжения и водоотведения в Кишинёве. Заявление было сделано на заседании мунсовета.

– Вынуждена сообщить вам о финансовом состоянии предприятия, так как есть большой риск приостановления водоснабжения и водоотведения, и если альтернатива электроэнергии и газу есть, для воды её нет. Есть альтернатива тарифу в размере понесённых затрат, – сказала Гутник, передаёт unimedia.info.

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