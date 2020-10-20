Чадыр-Лунгская больница получила в дар от России передовое медицинское оборудование (ФОТО)

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Медицинские приборы на сумму 8 миллионов российских рублей были приобретены для Гагаузии Республикой Татарстан.

Посол России в Молдове Олег Васнецов отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, российско-молдавские братские связи не ослабевают. Глава российской дипмиссии подчеркнул, что оборудование из Татарстана попало в надёжные, профессиональные руки, и будет использоваться для спасения жизней жителей Гагаузии. Посол также отметил представительство Россотрудничества и Русскую общину РМ, оказавших содействие в оперативной доставке медоборудования в Чадыр-Лунгу.

Башкан Гагаузии отметила, что более 10 лет больница нуждалась в профессиональном оборудовании для проведения лапароскопических операций. Теперь жителям Гагаузии не придется ездить в Кишинёв для получения квалифицированной высокотехнологичной помощи. Ирина Влах поблагодарила Республику Татарстан, оперативно отреагировавшую на просьбу гагаузских властей, что демонстрирует высокий уровень межрегиональных связей России и Молдовы.

В свою очередь, директор Чадыр-Лунгской больницы Наталья Попазогло поблагодарила Российскую Федерацию за столь нужный подарок, отметив, что своими силами столь нужное гагаузской медицине оборудование приобрести было бы невозможно. Теперь местные хирурги смогут проводить бесплатные обследования и операции всем, кому нужна квалифицированная медпомощь.

А глава хирургического отделения больницы подчеркнул, что в своей работе молдавские медики ориентируются на опыт российских коллег-хирургов, и заверил, что оборудование будет использоваться для проведения высокотехнологичных операций и поможет гагаузским врачам оказывать профессиональную помощь жителям Чадыр-Лунгского района и всей Гагаузии.

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