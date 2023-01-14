Cезонное подорожание лука началось в Молдове раньше обычных сроков

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С самого начала 2023 года на молдавском рынке наметилась тенденция подорожания жёлтого репчатого лука. За прошедшие две недели средняя оптовая цена на лук в Молдове увеличилась на 12%, с 8 до 9 леев/кг ($0,47/кг). Это нехарактерное явление для января.

Как ранее отмечали аналитики, обычно первое плавное повышение оптовых цен на лук приходится на февраль – месяц, когда плодоовощной рынок страны начинает явно ощущать снижение объёма поставок местного лука из-за сокращения его запасов в овощехранилищах сельхозпроизводителей и оптовых торговцев. Но в нынешнем году рост цен начался значительно раньше, так как склады почти полностью опустели уже в декабре 2022.

Этому способствовало два фактора. Первый – сокращение производства товарного лука в прошлом году. С одной стороны, по экспертным оценкам, в Молдове площади под луком в 2022 по сравнению с предыдущим годом не снизились, он был посеян примерно на 1,2-1,5 тыс. га. Но в рамках этой общей посевной площади произошло перераспределение: малые фермеры площади нарастили, некоторые крупнотоварные сельхозпроизводители, заметно влияющие на рыночную конъюнктуру, площади под луком сократили. В довершение ко всему летом в стране установилась продолжительная атмосферная засуха, из-за которой снизилась урожайность лука и других корнеплодов даже на орошаемых плантациях.

Второй и, возможно, более важный фактор – активный экспорт лука на протяжении всей осени в Украину и Румынию. В результате чего уже в тот момент рыночные аналитики прогнозировали быстрое снижение товарных запасов лука для реализации в холодный период года и в этом контексте возникновение потребности в импорте лука на молдавский рынок во второй половине зимы.

Похоже, прогноз начал сбываться. В данный момент жёлтый репчатый лук на молдавском оптовом рынке всё ещё немного дешевле, чем в Польше ($0,48) и намного дешевле, чем в Украине ($0,74). Поэтому ожидать традиционных зимних поставок лука из этих стран в Молдову пока нет оснований. Как нет для Республики Молдова дешёвого лука и в Румынии.

Молдавские трейдеры утверждают, что благодаря активизации поставок голландского и польского лука на украинский и румынский рынок, цены на него в соседних странах вскоре начнут снижаться. Но в Молдову импортный лук в значительном количестве вряд ли начнёт поступать раньше, чем этим товаром насытятся рынки сопредельных стран.

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