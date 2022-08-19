CET-Nord требует повышения тарифов на тепло и электроэнергию

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Вчера на сайте НАРЭ появилось обращение Бельцкой теплоэлектростанции S.A CET-Nord. Согласно документу, администрация данного предприятия требует поднять тарифы на поставку электроэнергии и теплоэнергии ввиду подорожания энергоресурсов.

Так, обслуживаемые CET-Nord бельчане должны будут платить 2810 леев за Гкал, что на 695 леев дороже, чем до сих пор (2115 леев). В то же время предприятие запросило новую цену на генерируемую электроэнергию – 3,99 лея за поставленный киловатт.

Если данный запрос будет одобрен, новые тарифы могут вступить в силу уже с октября, сообщает Телеграм-канал “Бельцкие новости”.

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