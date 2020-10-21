Cерийного вора из Молдовы поймали в Италии

Cерийного вора из Молдовы поймали в Италии

27-летний мужчина из Молдовы был задержан итальянской полицией после того, как 6 лет назад совершил ряд краж. В 2014 году наш соотечественник украл из местного магазина велосипеды на общую сумму в 40 000 евро.

Установить личность злоумышленника удалось по “почерку”: мужчина использовал один и тот же метод проникновения в здания. Он разбивал витрины кулаками, оставляя на месте преступления кровоподтёки.

Первая кража произошла 17 марта 2014 года. Тогда злоумышленник наведался в магазин велосипедов. Через пару месяцев следы крови подозреваемого были обнаружены на месте другой кражи, пишет echipa.md. А 2017 году молдаванин обокрал ювелирный магазин в Швейцарии.

Нарушитель закона был задержан. Мужчина вскоре предстанет перед судом.

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