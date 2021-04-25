Цепное ДТП вблизи Дурлешт: одному из водителей понадобилась медицинская помощь

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Инцидент с участием трёх автомобилей произошёл сегодня после обеда на въезде в Дурлешты. Информацию подтвердила пресс-секретарь инспектората полиции Кишинёва Светлана Скрипник.

На дороге столкнулись Seat, Toyota и Volkswagen. В результате удара 60-летнему водителю Seat понадобилась медицинская помощь, пишет unimedia.info.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Виновному в ДТП грозят штраф в размере 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

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