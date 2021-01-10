Цепное ДТП в столице: столкнулись три машины, в том числе такси

Цепное ДТП в столице: столкнулись три машины, в том числе такси

Инцидент произошёл накануне на перекрёстке улиц Куза-Водэ и Сармиседжетуза.  

По данным полиции, на дороге столкнулись Mazda под управлением 21-летнего молодого человека, Toyota, принадлежащая службе такси, за рулём которой был 29-летний мужчина, и Fiat, которым управлял 62-летний водитель. В результате удара владельцев Toyota и Mazdа госпитализировали.

Все обстоятельства случившегося выясняются. Виновный в ДТП водитель будет наказан согласно закону, пишет unimedia.info.

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