Цепное ДТП в столице: двое детей госпитализированы

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Авария случилась на бульваре Дечебал в секторе Ботаника. На дороге столкнулись три машины, в результате чего двое детей пострадали и были доставлены в больницу.

По данным полиции, в аварию попали три машины Toyota, за рулём которых находились водители в возрасте от 30 до 46 лет. В результате пострадали двое детей 1 года и 5 лет, которые находились в одном из автомобилей. Несовершеннолетние получили различные травмы и были госпитализированы. Медицинская помощь также понадобилась матери детей, передает deschide.md.

Обстоятельства аварии выясняются.

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