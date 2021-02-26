Цепное ДТП в Каменке: столкнулись сразу 4 автомобиля

Цепное ДТП в Каменке: столкнулись сразу 4 автомобиля

Авария произошла на трассе между сёлами Катериновка и Рашков.

Водитель автомобиля Volkswagen Passat из-за погодных условий не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в Ford. Затем в них влетели ещё два автомобиля – BMW и Mercedes. Водители не успели вовремя остановиться на скользкой дороге, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В аварии никто не пострадал. У автомобилей механические повреждения.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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