Цепное ДТП в Хынчештах: госпитализированы трое

0

Инцидент произошёл в селе Чучулень. По данным полиции, участниками цепной аварии стали три автомобиля.

По трассе двигалась Skoda. Навстречу ехал культиватор, за рулём которого находился 66-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Его захотел обогнать водитель Niva: 57-летний мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся со Skoda, пишет publika.md.

Одна из машин перевернулась. Три человека – водитель культиватора, 54-летний пассажир и водитель Niva – были доставлены в больницу.

Полиция разбирается во всех деталях происшествия.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.