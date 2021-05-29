Цепное ДТП с участием “скорой”: есть пострадавший

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Водитель неотложки выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Он включил спецсигналы, но не убедился, что его пропускают другие участники дорожного движения. В результате “скорая” столкнулась с Renault, который от удара отбросило на Lexus.

В ДТП пострадал пассажир Renault. С травмой грудной клетки его доставили в приёмное отделение ГУ «РКБ». У мужчины диагностирован перелом ключицы. Ближайшую неделю ему предстоит провести в отделении смешанной травмы, пишет mvdpmr.org.

По факту аварии проводится разбирательство. Транспортные средства помещены на штрафплощадку.

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