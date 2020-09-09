Цепное ДТП на Буюканах: столкнулись четыре машины (ВИДЕО)

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Этим утром на улице Алба-Юлия произошло цепное ДТП. На дороге столкнулись сразу 4 автомобиля.

По предварительным данным, передаёт echipa.md, водитель Renault не выдержал необходимое расстояние и врезался в автомобиль Volkswagen. Тот, в свою очередь, въехал в Dacia, а последняя машина врезалась в Nissan.

В результате аварии пострадавших нет. Виновному в ДТП водителю грозит штраф в размере 1 500 леев и 6 штрафных пунктов.

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