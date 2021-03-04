Цепное ДТП на Ботанике: пострадала женщина-пассажир (ВИДЕО)

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Авария произошла этим утром на улице Мунчешть. У автозаправочной станции столкнулись 3 автомобиля.

24-летний водитель микроавтобуса не выдержал необходимую дистанцию ​​и “догнал” другой автомобиль. Тот, в свою очередь, врезался в третье авто.

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка. Её доставили в больницу, передаёт echipa.md.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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