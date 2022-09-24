Цепная авария в столице: один из водителей погиб на месте

Цепная авария в столице: один из водителей погиб на месте

Серьёзное ДТП произошло минувшей ночью на пересечении улицы Кодрилор и Балканского шоссе.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на дороге столкнулись три транспортные единицы – грузовик с полуприцепом, легковой автомобиль и микроавтобус. Водитель микроавтобуса скончался на месте происшествия, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

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