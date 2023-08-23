Цепная авария в Комрате: два человека госпитализированы

Цепная авария в Комрате: два человека госпитализированы

Серьёзное ДТП произошло накануне вечером в Комрате. Три автомобиля столкнулись перед АЗС.

По словам очевидцев, женщина за рулём Honda не справилась с управлением и въехала в одну машину, а та – в другую. В результате два человека были доставлены в больницу, пишет unimedia.info.

Все обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранительным органам.

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