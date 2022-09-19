Цепная авария на трассе: повреждены несколько машин

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ДТП произошло на автодороге Тирасполь-Бендеры.

Поток машин двигался в сторону Тирасполя. По “зебре” шёл пешеход. Несколько машин остановились, чтобы его пропустить. Водитель Фольксваген не успел среагировать и “догнал” Пассат. Тот, в свою очередь, по инерции зацепил Тойоту и ещё 2 автомобиля.

В результате аварии никто не пострадал. Автоинспекторы проводят разбирательство, пишет mvdpmr.org.

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